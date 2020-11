Coprifuoco anticipato ancora? La circolare del Viminale ai prefetti: "Strade e piazze chiuse anche dalle 21"

07 novembre 2020 a

Un coprifuoco anticipato per le piazze e per le strade? Sembrerebbe proprio così a leggere la circolare del Viminale inviata ai prefetti. La stessa che prevede la chiusura alle 21 di luoghi, come quelli citati precedentemente, affollati "La possibilità di disporre la chiusura di strade o piazze nei centri urbani, dove si possano creare situazioni di assembramento, già precedentemente prevista dopo le ore 21.00, viene espressamente estesa all’intero arco della giornata o comunque a specifiche fasce orarie non predeterminate, sempre fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private". La circolare prevede una durata minima di 15 giorni e non oltre il termine dell'ultimo dpcm.

