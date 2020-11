Alberto Genovese, fondatore di Facile.it, fermato per stupro: "18enne drogata, ammanettata e violentata per ore"

08 novembre 2020 a

Violenza sessuale, spaccio di droga e sequestro di persona. Con queste accuse è stato fermato a Milano Alberto Genovese, imprenditore di successo e fondatore di Facile.it. Una storia tremenda, ancora al vaglio degli inquirenti: la ragazza aggredita sarebbe una 18enne, invitata a un party organizzato dal 43enne lo scorso 10 ottobre "a base di alcol e droga", spiega l'agenzia Agi.

La giovane vittima sarebbe stata "drogata, costretta in camera da letto e seviziata in stato di incoscienza", per lungo tempo nel corso di una vera e propria notte degli orrori. La 18enne sarebbe stata addirittura "ammanettata, legata e violentata" e a nulla sono valse le sue grida e le implorazioni di aiuto. Il giorno dopo, ripresasi, la ragazza è stata trasportata dal 118 alla clinica Mangiagalli, dove le sono state accertate le violenze. In casa di Genovese le forze dell'ordine hanno rivenuto varie dosi di Mdma, chetamine e 2CB (la cosiddetta cocaina rosa). Secondo gli inquirenti, Genovese stava progettando la fuga in Sudamerica.

