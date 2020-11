Luciano Fontana positivo al Corriere della Sera. Dopo Urbano Cairo e il direttore, "focolaio" in redazione?

08 novembre 2020 a

Un "focolaio di coronavirus" dritto dritto ai vertici del Corriere della Sera. Dagospia sgancia la bomba. Dopo Urbano Cairo, editore di Rcs (e di La7, tra gli altri marchi) contagiato dal Covid e ricoverato da 10 giorni nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Paolo di Milano, sarebbe risultato positivo al virus anche il direttore del Corsera, Luciano Fontana, 61 anni e da 5 e mezzo alla guida del più prestigioso quotidiano d'Italia. Una conferma in più: l'epidemia non guarda in faccia a nessuno, ricchi o poveri, persone caute, informate e prudenti o negazionisti allo sbaraglio. E ora anche in redazione si temono altri casi.

