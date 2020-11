Coronavirus, bollettino 9 novembre: 25mila casi e 356 morti. Non calano i ricoveri: allarme per la tenuta del sistema ospedaliero

09 novembre 2020 a

a

a

L’effetto-domenica si fa sentire come sempre sul bollettino rilasciato dal ministero della Salute, che lunedì 9 novembre dà conto di 25.271 nuovi casi su 147.725 tamponi analizzati: quasi 50mila in meno di ieri e 90mila di sabato. È quindi facilmente intuibile perché il numero dei contagi giornalieri sia drasticamente crollato da 40mila a 25mila nelle ultime 48 ore. In leggero aumento, invece, i morti che però per fortuna sembrano essersi stabilizzati negli ultimi giorni: oggi sono stati registrati 356 decessi per Covid, ieri erano 331. Resta però preoccupante il trend ospedaliero: nelle ultime 24 ore ci sono stati 1.196 ricoverati con sintomi (27.636 in totale), più altri 100 in terapia intensiva (2.849). Per quanto riguarda le singole regioni, la Lombardia è ancora la prima per quantità di casi giornalieri: sono 4.777, quasi la metà di quelli degli scorsi giorni a causa del numero molto inferiore di tamponi analizzati. Alle sue spalle ci sono Campania (3.120) e Piemonte (2.876): curiosamente la regione governata da Vincenzo De Luca continua però a rimanere soltanto zona gialla, mentre le altre due sono già rosse dalla scorsa settimana”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.