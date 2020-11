Campania, zona rossa solo per Napoli e Caserta? Le indiscrezioni: rischio caos per Vincenzo De Luca

10 novembre 2020 a

La Campania va verso la zona arancione, se non addirittura rossa, ma solo per Napoli e Caserta. Lo riporta La Repubblica. La decisione spetta al ministro della Salute Roberto Speranza, che però firmerà l'ordinanza sulla Regione solo dopo il confronto con il presidente Vincenzo De Luca. Speranza, infatti, può decidere sull'intera Regione, non sulle singole province. In quel caso la decisione è nelle mani del governatore. In caso di firma, si teme per la reazione della piazza: si ricorda come i primi scontri contro le limitazioni dovute al coronavirus, in Italia, si verificarono proprio a Napoli e nel napoletano. Intanto sono in azione i Nas che, nella loro attività di verifica e controllo negli ambienti sanitari campani, hanno scoperto alcune ambulanze non sanificate dopo il trasporto di pazienti positivi al Covid.

Intanto continuano a destare sospetti i dati sul contagio comunicati dalla Regione, che hanno portato all'intervento degli ispettori inviati dal ministero della Salute. Diversi dubbi sono emersi su trasparenza, fondatezza e completezza dei numeri trasferiti dalla Campania a Roma. Numerose incongruenze sono venute fuori anche dall'inchiesta di Repubblica, che aveva raccontato di posti letto solo previsti mentre erano dettati come "disponibili", e sulla mancata registrazione di alcune migliaia di positivi in piattaforma ufficiale.



