Coronavirus, il presidente dell'Iss Brusaferro: "In quattro regioni misure da anticipare"

Sono quattro le regioni in cui è necessario intervenire subito. Lo dice Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità nella conferenza stampa sull'andamento epidemiologico da Covid-19. "Sulla base dell'ultimo monitoraggio ci sono 4 regioni che vanno verso rischio alto e nelle quali è opportuno anticipare le misure più restrittive", ha spiegato. E poi sulla Campania: "Sono in atto degli approfondimenti". I dati, quindi, mostrano che continuano a esserci delle differenze tra le singole regioni, ma tutto il Paese comunque "supera la soglia di rischio". "L'Italia è un Paese a scenario 3 - ha aggiunto Brusaferro -. Siamo a un Rt di 1.7, con un intervallo di confidenza di 1.5. Un Rt che ha mostrato un rallentamento nella sua crescita, ma per ridurre i casi dobbiamo portare l'Rt sotto 1. Tutte le regioni sono sopra Rt 1, in alcuni casi a 2". Il presidente dell'Iss è intervenuto, poi, sulle strutture sanitarie: "In alcune regioni si è superata la soglia critica per l'occupazione degli ospedali e c'è probabilità alta in tutta Italia di saturazione entro un mese per le terapie intensive. Quindi c'è l'allerta e non possiamo permetterci di prendere sotto gamba la situazione".

A intervenire sul tema è stato anche il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri: "Mi auguro un appiattimento della curva. Se non sarà così serviranno misure più diffuse, e non andrei oltre il 15-20 novembre - ha dichiarato a RaiNews24 -. Se dovesse esserci un rapido peggioramento, si capisce che allora si dovrebbe agire". Anche se poi ha aggiunto: "Ma non è ciò che sta accadendo".

