Le Iene, "Silvia Romano rapita per caso oppure no?". L'inchiesta sulla Onlus e pesantissimi dubbi

Un'inchiesta dirompente, a Le Iene. Un servizio di Gaston Zama che pone sotto nuova luce il rapimento di Silvia Romano, la ragazza che fu presa in ostaggio in Kenya da Al-Shabaab e tornata in Italia, da convertita all'Islam, dopo 18 mesi di prigionia lo scorso maggio. Nel servizio, infatti, si dà conto della versione di Lilian Sora, presidentessa dell'organizzazione Africa Milele per cui Silvia lavorava (finita nel mirino dei media). Una versione che viene messa a confronto con quella di un esperto di cooperazione internazionale. Ovviamente, la Sora ha difeso la sua organizzazione, soprattutto dagli attacchi e dai dubbi sollevati dai media. Ma Diego Battistessa, docente universitario ed esperto di cooperazione internazionale, ha spiegato come dovrebbe operare un'organizzazione che opera in quel settore e in zone a rischio. E, insomma, concreti dubbi restano. Dubbi espressi sin dal titolo dato da Le Iene al servizio, proposto su Italia 1 martedì 10 novembre: "Silvia Romano: rapita per caso oppure no?".

