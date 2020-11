Le Iene, il "paradiso del sesso a pagamento" non chiude nonostante il lockdown: immagini estreme, vietato ai minori

02 novembre 2020 a

a

a

Incredibile ma vero, ci sono dei posti in cui il coronavirus sembra non esistere. Non solo la Svezia, che ha un'approccio completamente diverso nella gestione della pandemia. Anche l'Austria, dove esiste un luogo che non conosce crisi. Un bordello. Una sorta di "paradiso del sesso", in tutte le sue forme (anche quelle più estreme), in cui sono entrate le telecamere de Le Iene, il programma di Italia 1. Già, il paradiso del sesso a pagamento non ha chiuso, nonostante la pandemia, che anche in Austria sta picchiando durissimo. E non chiude neppure durante il lockdown. Come è possibile? Lo spiega la Iena Alessandro Di Sarno, in un servizio ad altissimo tasso erotico e con immagini che, spiegano da Italia 1, sono vietate ai minori.

Le Iene, viaggio nel bordello austriaco: ecco il servizio

