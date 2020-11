Le Iene, le sconvolgenti immagini dalla Svezia: coronavirus? Anche no: "infiltrato" al party, è un altro mondo

02 novembre 2020 a

Immagini sorprendenti. Sconvolgenti. Immagini che arrivano dalla Svezia e relative alla notte di Halloween, un video de Le Iene, il programma di Italia 1. Già, in Svezia non ci sono divieti contro il coronavirus: bar e ristoranti sono aperti, in strada non si indossa mai la mascherina. E dunque, eccoci dentro a una festa di Halloween, dove ci porta Walfredo, un imprenditore italiano che racconta il suo weekend a Stoccolma. E mostra le immagini del party, pieno zeppo di persone per nulla preoccupate. "In Svezia non c’è la paura che si respira in Italia. Ogni scelta è lasciata alla libertà di ognuno", spiega Walfredo. E ancora: “Sono stato invitato a casa di amici per una cena, eravamo una decina. E poi dopo siamo andati a una festa con molti altri invitati, musica e balli (...). Nel gruppo in cui ero di dieci persone, in 4 hanno avuto il coronavirus. Ma ne parlano tranquillamente", ha conclsuo Walfredo.

Le Iene, Halloween in Svezia: il video

