Le Iene, l'ultima intervista a Gigi Proietti: "Cosa scriverei sulla mia tomba", la frase che lascia senza parole

Il giorno dopo la sua morte Le Iene hanno omaggiato Gigi Proietti con un'intervista inedita. Nella puntata di martedì 3 novembre il programma di Italia Uno condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino ha ricordato l'attore con un'intervista rilasciata tre anni prima e mai diffusa. Un divertente botta e risposta con il mattatore che ha confessato quanto di più intimo. Dall’amore per la famiglia a quello per il palcoscenico: “Rifarei tutto ciò che ho fatto a teatro, forse in televisione qualche cosa potevo evitarla", ha esordito pur ammettendo di avere un unico rimpianto: "Non aver fatto un mio film”.

E a quel punto la Iene gli ha ricordato che è ancora in tempo. "No, basta - ha subito replicato - per ora voglio riposarmi un po'". Ed ecco che l'intervistatore si è lasciato andare a una domanda scomoda: "Cosa sriveresti sulla tua tomba?". Proietti che tutto pensava tranne che a quello, non si è smentito, e ridendo ha concluso: "Scriverei: 'Indovina dove stanno le mie mani".

