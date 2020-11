Reggio Emilia, madrina lesbica? Sfregio del prete: "Tu qui non entri", si scatena il caos in chiesa

11 novembre 2020 a

a

a

“Il parroco ha rifiutato la madrina di mia figlia, per la cresima, perché è lesbica e convive con un’altra donna”. È quanto sarebbe accaduto nella parrocchia di Pieve Modolena, in provincia di Reggio Emilia, stando al racconto della madre della ragazzina. “Il parroco precedente, Don Gianni - ha dichiarato a Reggio Sera - aveva detto che per lui non era un problema, ma don Daniele Casini che è arrivato dopo ha detto che non si poteva. Loro vogliono padrini e madrine sposati in chiesa, non possono nemmeno essere sposati in Comune. Mi ha detto che puoi fare il padrino e la madrina se sei single o fidanzato non convivente con un’altra persona”. Un caso che farà sicuramente discutere, dato che il prete ha espressamente vietato a una donna di fare la madrina perché lesbica, tra l’altro dopo che il precedente parroco aveva invece dato il suo consenso. “Quando accadono queste situazioni - ha commentato Alberto Nicolini, presidente di Arcigay Gioconda - proviamo rabbia perché ogni anno ci sono madrine e padrini lgbt che sono costretti a nascondere se stessi come se ci fosse qualcosa di male non per ciò che fanno, ma per chi sono”.

Video su questo argomento Ma quale delivery, tutto chiuso a Milano: lockdown, le ultime immagini desolanti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.