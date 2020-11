Coronavirus, il bollettino del 12 novembre: 37.978 nuovi casi e 636 morti, i ricoveri non rallentano

12 novembre 2020 a

Ancora in salita i numeri del coronavirus in Italia. Nel bollettino di oggi, giovedì 12 novembre, si registrano 37.978 nuovi casi, in netto aumento rispetto al giorno prima +(3,7 per cento; ieri +32.961). In 24 ore i decessi sono stati +636, (ieri +623) che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a quota 43.589. Mentre sono 15.645 le persone dimesse oggi per un aumentano di 89 unità all'interno delle terapie intensive ( ieri +110, in totale 3170) e a fronte di 234.672 tamponi nella ultime 24 ore. Ad oggi i pazienti ricoverati con sintomi sono 29.873 (+429, ieri +881)

Quello di giovedì è il terzo giorno consecutivo in cui i contagi sono sopra i 30mila al giorno. Un numero che mette in luce quanto la pandemia, in questa seconda ondata, sembri quasi inarrestabile. Con questo ritmo "si potrebbe arrivare a raggiungere il milione di attuali infetti all’inizio di dicembre", spiega al Corriere il fisico Roberto Battiston.

I dati dei nuovi contagi regione per regione

Lombardia (+9.291, +3,5%; ieri +8.180)

Piemonte (+4.787, +4,5%; ieri +2.953)

Campania (+4.065, +4,2%; ieri +3.166)

Veneto (+3.564, +4,1%; ieri +3.082)

Emilia-Romagna (+2.402, +3,1%; ieri +2.428)

Lazio (+2.686, +3,7%; ieri +2.479)

Toscana (+1.932, +2,8%; ieri +2.507)

Liguria (+1.013, +2,6%; ieri +1.102)

Sicilia (+1.692, +4,8%; ieri +1.487)

Puglia (+1.434, +4,9%; ieri +1.332)

Marche (+834, +4,1%; ieri +701)

Abruzzo (+541, +3,3%; ieri +662)

Umbria (+783, +4,8%; ieri +515)

Friuli-Venezia Giulia (+838, +5,2%; ieri +572)

Bolzano (+694, +4,8%; ieri +386)

Sardegna (+301, +2,2%; ieri +416)

Trento (+253, +2,2%; ieri +253)

Calabria (+426, +4,9%; ieri +376)

Valle d’Aosta (+167, +3,6%; ieri +125)

Basilicata (+202, +5%; ieri +168)

Molise (+73, +2,7%; ieri +71)

