Leonardo Da Vinci, il Salvator Mundi venduto a 450 milioni di dollari? "Un falso, dove si trova l'originale": si riscrive la storia

Venduto all'asta per 450 milioni di dollari potrebbe essere un falso. È il caso del "Salvator Mundi" di Leonardo Da Vinci. L'originale - a detta della studiosa Annalisa Di Maria - potrebbe essere un disegno a sanguigna raffigurante la testa di Cristo trovato a Lecco. Dietro il quadro potrebbe esserci proprio la mano del genio del Rinascimento. L'opera è stata rinvenuta in una collezione privata in Lombardia e ha suscitato l'interesse della studiosa del Centro per l'Unesco di Firenze.

La scoperta è stata annunciata dall'International Committee Leonardo da Vinci, precisando: "Lo studio di ricerca (di oltre 60 pagine) sarà presentato in una conferenza a Firenze prossimamente, non appena finirà l'emergenza e si potrà nuovamente fare conferenze e convegni". "Il volto raffigurato - osserva la Di Maria a Leggo - è posto di tre quarti come la gran parte dei soggetti dipinti dal maestro di Vinci, cioè in movimento e con una impressionante dinamicità". E ancora: sarebbe quello di Lecco "il vero volto del Salvator Mundi di Leonardo, un bozzetto e uno studio che con molta probabilità e come gran parte di altri lavori del genio di Vinci non fu mai portato sulla tavola e a compimento". Una vera beffa per chi ha acquistato l'opera che potrebbe essere fittizia.

