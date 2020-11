Roma, raptus di due vigili: lo fanno in auto ma scordano la radio accesa, in centrale si sente questa "cosina"

23 novembre 2020 a

Una vicenda grottesca, tragicomica, che arriva da Roma. Una coppia di vigili, infatti, al termine di una pattuglia durata tutta la notte tra campi nomadi e periferia di Roma, ha deciso di fare l'amore in macchina. Già, non hanno resistito: si sono lasciati andare, sfrenati, vogliosi. Il tutto, però, dentro all'auto di servizio con scritta sulla fiancata. Il problema più grosso è che i due si erano scordati l'autoradio di servizio accesa: l'audio, rivela Leggo, è finito dritto dritto sulla scrivania del comandante generale della polizia municipale di Roma, Stefano Napoli, che forse in tutta la sua carriera non aveva mai visto nulla del genere.

Il fatto risale a qualche giorno fa, i due agenti sono in servizio al XV gruppo, zona Cassia, e il "raptus" è arrivato al termine del pattugliamento notturno del campo rom in via di Tor di Quinto. Lei è più giovane e figlia di un'altra dirigente dei vigili di Roma, lui più grande e con un fisico prestante. Il rapporto è stato consumato a bordo di una Fiat Tipo di servizio. Passione catturata dall'autoradio. La storia, ovviamente, ha fatto il giro di Roma alla velocità della luce. Ora, i due piccioncini, potrebbero pagare le gravi conseguenze del loro gesto.

