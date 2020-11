Pordenone, uccide la compagna a coltellate e poi si costituisce. In Questura con le mani ancora sporche di sangue

26 novembre 2020 a

Uccide la compagna e poi si costituisce in Questura con le mani ancora sporche di sangue. E' successo a a Riveredo in Piano, in provincia di Pordenone. La donna, 34 anni, è stata assassinata con numerose coltellate al collo. Il suo killer, 33 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato. Dopo la confessione dell'uomo, gli agenti sono subito andati nell'abitazione dei due e lì hanno trovato il cadavere della donna. L'omicida sarà a breve interrogato dal pm negli uffici della Questura. La vittima lascia due bambini di 8 e 3 anni. L'avvocato Rossana Rovere, che il presunto omicida della compagna aveva scelto come proprio difensore, ha rinunciato all'incarico. "Non posso assumere le difese di quest'uomo, dopo una vita e una carriera spese a promuovere la tutela dei diritti delle donne", ha detto.

