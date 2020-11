Coronavirus, a Natale coprifuoco anticipato alle 21? Le indiscrezioni da Palazzo Chigi

26 novembre 2020 a

Oggi, giovedì 26 novembre, il vertice di governo che servirà a delineare il perimetro del Dpcm che entrerà in vigore dal 4 dicembre e regolerà le prossime feste di Natale. Il ministro Roberto Speranza lo ripete da giorni: "Evitiamo un altro Ferragosto". Due le date sotto osservazione: la notte del 24 e la notte di Capodanno. Non è escluso che per quelle due notti il coprifuoco possa essere mantenuto alle 22 o addirittura anticipato alle 21. Resta da decidere cosa fare della messa natalizia. Il governo pensa a misure che siano più stringenti proprio nei giorni delle vacanze.

È possibile, scrive la Stampa, che il Dpcm possa avere un primo tempo il 4 dicembre e un secondo tempo il 19-20, quando potrebbero essere introdotte ulteriori modifiche. Il compromesso potrebbe essere, anche tra regioni in fascia gialla, di consentire solo gli spostamenti tra i parenti di primo grado e il governo starebbe pensando di limitare come massimo di commensali sui 6 più 2, dove per 2 si intende la coppia di conviventi che imbandisce la tavolata per gli ospiti. Più sono i conviventi (se ci sono figli, per esempio), meno sono gli ospiti. Otto, comunque, sarebbe il limite di presenze attorno al tavolo. Sarà fatta una raccomandazione e non sarà un divieto. Per l'acquisto dei regali dovrebbe essere confermata una finestra dal 14 dicembre con aperture dei negozi fino alle 22, con il coprifuoco alle 23.

