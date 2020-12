Coronavirus, bollettino 2 dicembre: 20mila contagi e meno ricoveri, ma la media dei morti è sempre altissima

02 dicembre 2020 a

Il bollettino di mercoledì 2 dicembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 20.709 contagi su 207.143 tamponi analizzati, con tasso di positività sceso esattamente al 10% (-0,6). Nonostante tutti gli indicatori della pandemia stiano costantemente migliorando, a partire da quelli che riguardano i ricoveri in reparti Covid e soprattutto le terapie intensive, rimane ancora la macchia dei morti. Ed è una macchia pesantissima, perché il bilancio delle vittime è ancora troppo alto: oggi sono stati registrati altri 684 decessi, meno dei 785 di ieri, ma l’Italia non riesce più a scendere sotto quota 500 morti giornalieri dallo scorso 9 novembre. Da allora infatti hanno sempre oscillato tra i 600 e gli 800 con un picco di 827. Per quanto concerne invece il sistema sanitario nazionale, confermati i miglioramenti: i ricoverati con sintomi sono scesi a 32.454 (-357 rispetto a ieri) mentre quelli in terapia intensiva sono 3.616 (.47).

