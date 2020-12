Ragusa, denuncia il ritrovamento di un neonato in un sacchetto e lo arrestano: choc, chi è il mostro

04 dicembre 2020 a

a

a

Arrestato un 59enne, con l'accusa di abbandono di un neonato. Tutto è avvenuto lo scorso 4 novembre, quando la polizia soccorse un neonato abbandonato in un sacchetto di plastica a Ragusa. Ritrovato nudo, avvolto in un plaid e con il cordone ombelicale non chiuso, ma salvo. Il primo ad essere interrogato fu l'uomo che aveva trovato il piccolo. Ma continuando con le indagini è emerso che quell'uomo, legato sentimentalmente a una donna 41enne, la sera del ritrovamento era andato a Modica a casa della compagna e aveva scoperto che la donna aveva poco prima partorito un bambino.

Orrore a Trapani: trovato un neonato con il cranio fracassato. Si indaga sulla madre 17enne: "Perché l'ho fatto"

La donna aveva chiesto all'uomo di lasciare il bambino in ospedale, lui invece aveva deciso di metterlo in un sacchetto di plastica e trasportarlo fino a Ragusa, inscenando il ritrovamento. Soltanto l'intervento della polizia e di un'ambulanza ha portato il piccolo in terapia intensiva salvandogli così la vita. Ora l'uomo è agli arresti domiciliari nella sua abitazione a disposizione della magistratura.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.