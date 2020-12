Coronavirus, maxi sequestro di test rapidi a Padova: provenivano dalla Cina

05 dicembre 2020 a

a

a

Più di 300 test rapidi del valore commerciale di 10mila euro sono stati sequestrati dal Nas dei carabinieri di Padova. Si trattava di kit per l'analisi sierologica, destinati alla vendita - senza l'autorizzazione del ministero Salute - all'interno di profumerie, erboristerie e bar. Come riporta l'Ansa, l'esito dell'operazione è frutto delle attività di controllo sulla regolarità nello svolgimento delle analisi per la ricerca del Covid-19. Inoltre il Nas ha individuato, anche attraverso accertamenti on-line sui social network, un canale di distribuzione di dispositivi medici diagnostici in vitro, gestito da un importatore e grossista cinese, residente nell'alto vicentino. In seguito, è stata scoperta l'introduzione nel territorio nazionale di dispositivi medici, di produzione cinese, destinati alla ricerca sierologica anticorpale del Covid-19.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.