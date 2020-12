Abruzzo, a Live-Non è la d'Urso Francesco Boccia promette: "Da rossa ad arancione in autonomia? Diffidata"

Francesco Fredella 06 dicembre 2020 a

a

a

Adesso l’Abruzzo, che vorrebbe passare da rosso ad arancione in autonomia, potrebbe fare i conti con il Governo. Il ministro Francesco Boccia manda un ultimatum a Live-Non è la d'Urso. “Se una regione decide di andare contro le norme del Governo, che sta fronteggiando l’emergenza sanitaria, rischia di non assumersi tutte le responsabilità”, dice Boccia. Che chiede rigore e attenzione in questa fase. E arriva ala domanda secca di Barbara d’Urso: “Se domani l’Abruzzo decidesse di diventare zona arancione sarebbe diffidata dal Governo? Se facesse da mercoledì sarebbe in accordi con il Governo?”. Boccia risponde: “Confermo”. E allora l’Abruzzo, da domani, potrebbe essere un sorvegliato a vista.

Coronavirus, calano contagi e decessi: le cifre di domenica fanno ben sperare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.