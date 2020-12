Coronavirus, bollettino 7 dicembre: 13mila contagi e 528 morti, ma l'effetto-domenica non influisce sugli ospedali

07 dicembre 2020 a

a

a

Il bollettino di lunedì 7 dicembre rilasciato dal ministero della Salute risente fortemente dell’effetto-domenica, con i numeri che risultano quasi tutti più sfondi. A partire da quello dei nuovi casi di coronavirus, che sono “soltanto” 13.720 ma su 111.217 tamponi analizzati, oltre 50mila in meno rispetto a ieri: il tasso di positività si è infatti alzato al 12,3% (+0,8). Sono inoltre stati registrati 19.638 guariti e 528 morti, sensibilmente in meno in confronto ai 564 di ieri e ai 672 di lunedì scorso: segno che forse la curva dei decessi ha iniziato la discesa, sarebbe davvero importante dopo settimane drammatiche ha oltre 800 morti al giorno. Per quanto riguarda gli ospedali, invece, sono tornati a salire i ricoverati con sintomi in reparti Covid: sono 133 in più di ieri (30.524 in totale) mentre in terapia intensiva sono stati contati 144 nuovi ingressi (3.382 posti occupati). Ciò significa che la pressione sul sistema sanitario nazionale è ancora alta e che è presto per tirare un sospiro di sollievo: con 748.819 persone attualmente positive c’è ben poco da stare tranquilli, la seconda ondata non è finita.

"Luciana Lamorgese positiva al coronavirus", sospeso il Cdm

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.