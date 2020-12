Coronavirus, bollettino 8 dicembre: 15mila contagi e lento miglioramento, ma risalgono morti e ingressi nelle intensive

08 dicembre 2020 a

Il bollettino di martedì 8 dicembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 14.842 contagi, 634 morti e 25.497 guariti. Sostanzialmente si conferma la fase calante di tutti gli indicatori dell’epidemia, anche se i decessi legati al Covid sono ancora troppi: oggi sono stati 106 in più di ieri, ma comunque meno dei 785 di sette giorni fa. Il picco forse è alle spalle, dopo che l’Italia ha vissuto la settimana peggiore dal punto di vista della mortalità. Da sottolineare inoltre il tasso di positività al 9,9% (-2,4 rispetto a ieri) con 15mila contagiati su 149mila tamponi analizzati. Per quanto riguarda invece il sistema sanitario nazionale, la situazione è in lento miglioramento ma la pressione è ancora alta: i nuovi ingressi in terapia intensiva sono stati 192 nelle ultime 24 ore, mentre nei reparti Covid sono stati registrati 443 ricoveri in meno, per un totale di 30.081 posti attualmente occupati. Tra le regioni, invece, il Veneto si rivela quella con il numero più alto di contagi: sono 3.145 nelle ultime 24 ore, staccate la Lombardia (1.656) e l’Emilia Romagna (1.624).

