Coronavirus, il bollettino dell'11 dicembre: aumentano tamponi e contagi, calano i morti. Tasso di positività, il dato-chiave

Aumentano tamponi e contagi, diminuiscono i morti. Il bollettino dell'11 dicembre sull'epidemia di coronavirus in Italia riporta 18.727 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, con 190.416 tamponi, mentre le vittime sono 761. Giovedì invece i nuovi casi erano stati 16.999, con 171.586 test, e 887 i morti. A fronte di quasi 20mila tamponi in più resta comunque quasi invariato il tasso di positività, al 9,8% contro il 9,9% di ieri.



A fronte dei dati forniti dal Ministero della Salute ci sono anche quelli del Viminale sui controlli per far rispettare il Dpcm. Su 69mila "operazioni", sono scattate 18 denunce e 735 sanzioni. Sono 13.860 le attività e gli esercizi commerciali controllati, 57 i titolari sanzionati, 12 le chiusure disposte dalle autorità.

