Coronavirus, il bollettino del 12 dicembre: 19.903 nuovi contagi e 649 vittime, salgono i nuovi positivi. Meno ricoveri

Il bollettino di sabato 12 dicembre sull'emergenza coronavirus dà conto di 19.903 nuovi contagi e 649 vittime: crescono i nuovi positivi, mentre calano le vittime rispetto alla vigilia, quando erano state 761. Il totale delle vittime da inizio pandemia supera le 64mila persone e si porta a 64.036. In totale, i tamponi effettuati sono stati 196.439, in crescita rispetto ai 190.416 della vigilia. Nelle ultime 24 ore, sono 24.728 i dimessi o i guariti. Calano di 66 unità i ricoverati in terapia intensiva, che sono attualmente 3.199. I ricoverati con sintomi calano invece di 562 unità e, attualmente, sono 31.265.

Gli attuali positivi - i soggetti che in questo momento hanno il Covid - risultano essere in totale 684.848, pari a -5.475 rispetto a ieri, -0,8% (ieri erano -6.204). La flessione degli attuali positivi - con il segno meno davanti - dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.

Per il settimo giorno consecutivo, l'Italia è sotto quota 20mila contagi. L'indice Rt è sceso a 0,82, ma secondo l'Iss l'incidenza dei casi rimane alta, pari a 193 per 100mila abitati (calcolata fino al 9 dicembre). "L'incidenza è un numero ancora lontano, ribadisco lontano, dalla nostra possibilità di tracciare puntualmente tutti i nuovi casi", ha sottolineato Silvio Brusaferro.

