Natale, in arrivo una nuova stretta: verso la "zona arancione" per tutta Italia, passa la linea-Speranza

Prevale la linea dura nel governo per i giorni di Natale e Capodanno: sono in arrivo nuovi divieti per contrastare la diffusione del coronavirus. Come anticipa il Corriere della Sera, sarà il Comitato tecnico-scientifico a proporre, su richiesta dell’esecutivo, le nuove regole da rispettare durante le festività. Il premier Giuseppe Conte ha deciso così di dare ascolto ai ministri “rigoristi”, Speranza, Franceschini, Boccia e Bonafede. Il problema adesso è come dosare le misure. Due le ipotesi sul tavolo: una grande zona arancione in tutta Italia, con bar e ristoranti chiusi, spostamenti limitati ma negozi aperti; oppure una zona rossa nazionale. In quest’ultimo caso si tratterebbe di un vero e proprio lockdown generale, come in primavera, quando si poteva uscire di casa solo per urgenze, necessità e motivi di salute e con autocertificazione in tasca. Sarebbe questa la linea di Francesco Boccia e Roberto Speranza, che approvano la chiusura totale decisa da Angela Merkel in Germania.

