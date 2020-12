Meteo, ecco l'ingannevole anticiclone invernale: le conseguenze per l'Italia

15 dicembre 2020 a

Occhio all’ingannevole anticiclone invernale che si estenderà sull’intero territorio nazionale nei prossimi giorni. È quanto sostenuto da ilmeteo.it, secondo cui da martedì 15 dicembre fino a venerdì 18 si registreranno temperature sopra la media, soprattutto sui rilievi alpini e al Sud. Il bel tempo però difficilmente riuscirà a imporsi al Centro-Nord, dove ci saranno maggiori probabilità di pioggia, soprattutto nella giornata di mercoledì. Invece sulle Alpi le temperature saliranno durante il giorno all’aumentare dell’altitudine per via del fenomeno dell’inversione termica, mentre al Sud è atteso un tepore più primaverile che invernale grazie anche ai contributi africani dell’anticiclone. Nel fine settimana, però, una perturbazione minacciosa - sempre secondo ilmeteo.it - si affaccerà sull’Italia e riporterà un’ondata di maltempo in molte regioni.

