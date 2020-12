Coronavirus, bollettino 15 dicembre: quasi 15mila contagi e 846 morti a ridosso delle feste

15 dicembre 2020 a

a

a

L’emergenza coronavirus torna ad assumere contorni tragici in termini di vittime, quando ormai siamo arrivati a ridosso delle tante chiacchierate (e temute dal governo presieduto da Giuseppe Conte) festività natalizie. Il bollettino di martedì 15 dicembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 14.844 nuovi contagi su 162.880 tamponi analizzati (tasso di positività al 9,1%, in calo rispetto all'11,6% della vigilia) a fronte di 21.799 guariti e soprattutto 846 morti. Un numero che è quasi il doppio di quello di lunedì e domenica, quando erano stati riscontrati rispettivamente 491 e 484 decessi: per trovare un dato così alto bisogna tornare al 10 dicembre, quando erano state contate 887 vittime del Covid in un solo giorno. Nel frattempo continua il lento miglioramento della situazione ospedaliera: -423 ricoveri in reparti Covid (27.342 posti letto attualmente occupati) e -92 in terapia intensiva (3.003 in totale). Quest’ultimo dato è però influenzato dall’altissima mortalità, dato che i nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore sono stati 199.

