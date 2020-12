Coronavirus, bollettino 16 dicembre: 17mila contagi, 680 morti. Calano ricoveri e tasso di positività. La strana "fluttuazione" delle cifre

16 dicembre 2020 a

Continuano le “fluttuazioni”, come le hanno definite diversi esperti di governo, nei bollettini sull’epidemia di coronavirus in Italia. Il ministero della Salute ha dato conto di 17.572 nuovi contagi su 201.040 tamponi analizzati - con tasso di positività sceso all’8,7% (-0,4) - a fronte di 38.485 guariti e 680 morti. Proprio per quest’ultimi si parla di “fluttuazione”, legata probabilmente a un sistema di monitoraggio e trasmissione dei dati non proprio ottimale. Ieri i decessi legati al Covid erano stati 846, oggi quasi 200 di meno ma comunque troppi: la media settimanale dei morti (630 al giorno) dice chiaramente che il peggio non è passato, nonostante gli altri indicatori dell’epidemia siano tutti in lento ma costante miglioramento. Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, la pressione è ancora alta ma non più ai livelli terrificanti del mese di novembre: nelle ultime 24 ore sono stati registrati -445 ricoveri in reparti Covid (26.897 posti letto occupati attualmente) e -77 in terapia intensiva (2.926), anche se quest’ultimo dato è influenzato dall’alta mortalità, dato che si sono verificati 191 nuovi ingressi in rianimazione.

