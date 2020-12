Milano, scossa di terremoto avvertita nel pomeriggio: magnitudo tra 3.8 e 4.4, la conferma dell'Istituto Ingv

17 dicembre 2020 a

Una scossa di terremoto è stata avvertita in provincia di Milano nel pomeriggio di giovedì 17 dicembre, intorno alle 17. Stando a una stima preliminare dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto una magnitudo tra 3.8 e 4.3. Non è ancora chiaro se ci siano stati danni a persone o cose. La scossa è durata un paio di minuti e sarebbe stata sentita anche nelle province vicine. Secondo quanto scrivono gli utenti dell'app Rilevatore Terremoto, il sisma sarebbe stato sentito fino a 14 chilometri da Milano, registrando 45 segnalazioni in un raggio di 67 chilometri. Oltre a Milano, quindi, ci sarebbero altre zone della Lombardia dove si è sentita la scossa, come Varese e Como.

