Terremoto a Pozzuoli e boato a Napoli: tremano i Campi Flegrei. Scosse anche ad Accumoli e Vibo Valentia

La terra trema in Campania. Scossa di terremoto a Pozzuoli, avvertita anche in alcuni quartieri della zona ovest di Napoli. Magnitudo bassa, 1.8, ma grande boato e spavento per gli abitanti dei Campi Flegrei, che da mesi stanno facendo i conti con un intenso sciame sismico collegato alla ripresa del bradisismo. Secondo il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), l'epicentro della scossa è stato appunto Pozzuoli, a soli 2 chilometri di profondità. Quasi in contemporanea alla scossa delle 20.23, altri fenomeni sismici sono stati rilevati ad Accumoli (già devastata dal terremoto del Centro Italia del 2016), magnitudo 3, e Vibo Valentia.

