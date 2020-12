Giuseppe Conte, ultime anticipazioni dal Cdm: Dpcm Natale, Italia zona rossa per 14 giorni di fila

18 dicembre 2020 a

"Decisioni non facili ma necessarie". La parola d'ordine dei ministri prima della diretta di Giuseppe Conte è "indorare la pillola". Il Dpcm con le nuove limitazioni per Natale e le feste fino all'Epifania sarà una mazzata per gli italiani, ma soprattutto per quelle attività, tra bar, ristoranti e negozi, che speravano in una boccata d'ossigeno di fine anno. Italia in zona rossa il 24, 25, 26 e 27 dicembre, e ancora 31 dicembre, 1, 2, 3, 4 e 6 gennaio. In mezzo, 4 giorni di "tregua": 28, 29 e 30 dicembre, e 5 gennaio in zona arancione, con lievissimi e quasi impercettibili allentamenti sui divieti. Secondo altre fonti, invece, la zona rossa riguarderebbe tutti giorni delle festività dal 24 dicembre al 6 gennaio, senza eccezioni.



"Dobbiamo portare avanti la battaglia contro il virus con determinazione, anche prendendo decisioni non facili, sulla base delle valutazioni della comunità scientifica - spiega il capodelegazione del M5s Alfonso Bonafede -. Il Cdm ha adottato misure importanti per queste festività natalizie: ristorando le attività in difficoltà, è necessario fare il possibile per proteggere la salute dei nostri cittadini, con l’obiettivo di ripartire in sicurezza a gennaio". "Bene le nuove regole restrittive approvate dal Consiglio dei Ministri - anticipa su Twitter il capodelegazione del Pd Dario Franceschini.. Misure indispensabili per contenere i contagi e prevenire una terza ondata. Saranno un Natale e un Capodanno diversi per tutti ma il sacrificio va fatto, perché servirà a evitare sofferenze e salvare vite".

