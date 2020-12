Coronavirus, la classifica del Financial Times smentisce Conte: solo Perù ed Ecquador peggio dell'Italia

19 dicembre 2020 a

L'Italia fanalino di coda. È questa la conclusione con cui il Financial Times descrive la risposta sanitaria dei paesi all'emergenza coronavirus. Il giornale inglese boccia di fatto il nostro Paese smentendo una volta per tutte il governo giallorosso. "Il conteggio medio europeo dei decessi correlati al coronavirus ha superato quello asiatico all'inizio di marzo, con Italia, Spagna e Regno Unito che sono diventati i punti caldi globali", si legge sul Financial.

Video su questo argomento "Cosa facciamo con un anziano solo e malato? Assurdo". Senza precedenti: pure Casellati demolisce Conte | Video

E ancora, i numeri parlano chiaro. Stando alla classificazione, adeguandosi alla dimensione della popolazione, i paesi più colpiti sono il Perù e l'Ecuador. Entrambi hanno infatti visto più di 1.000 morti in eccesso per milione di abitanti. Stesso triste record per l'eccesso di decessi rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Subito dopo? Niente di meno che l'Italia. In totale nel Belpaese le vittime del Covid-19 sono ben 67.894. Numeri che vanno dalla parte opposta della narrazione fornita dall'esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Giusto ieri, 18 dicembre, il premier si è presentato in conferenza stampa vantando una brillante gestione della pandemia. Sarà ma le classifiche dicono altro.

Qui di seguito il grafico

