Coronavirus, l'Rt non scende più, il virologo Perno: "Ecco cosa agevola il contagio". Terza ondata più vicina

19 dicembre 2020 a

a

a

L’indice Rt in Italia non scende più. In alcuni Regioni torna addirittura a salire: Veneto (1,08), Lazio (1,07) e Lombardia (1,02). Come mai la decrescita si è fermata? E perché si arresta proprio mentre il numero dei contagi comincia a calare? “Il virus è ancora molto infettivo – ha spiegato al Giornale il virologo Carlo Federico Perno, direttore di Microbiologia al Bambin Gesù di Roma -. Per di più l’inverno e le finestre chiuse agevolano la sua diffusione. Ogni volta che le persone hanno comportamenti inadeguati, il virus torna a circolare e i numeri ce lo raccontano”. Al momento in Italia sono 15 le Regioni che hanno un Rt inferiore a uno, il che indica comunque una diminuzione significativa nella trasmissibilità.

Ecco il grafico che seppellisce Conte: "Solo Perù ed Ecuador peggio dell'Italia". Financial Times, che siluro | Guarda

Secondo alcuni epidemiologi, però, le decisioni prese per il periodo natalizio non sono adeguate e non ci aiuteranno a evitare una terza ondata. In particolare non si capisce perché le giornate di lockdown totale saranno alternate a giornate di allentamento delle misure. “Una terza ondata è certa, in mancanza di adeguate misure di prevenzione – ha spiegato l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco -. Siamo ancora in piena seconda ondata e, sebbene siamo in una fase della curva discendente, in presenza di un allentamento delle misure di contenimento la probabilità che la frequenza dei contagi riprenda ad aumentare è molto alta”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.