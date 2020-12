Alberto Genovese, indagata l'ex fidanzata per "concorso in violenza sessuale": "Giravano delle voci su di loro"

22 dicembre 2020 a

Non solo Alberto Genovese. Anche l'ex fidanzata è ora indagata. La giovane è stata interrogata oggi 22 dicembre in Procura a Milano con l'accusa di concorso in violenza sessuale. Genovese, imprenditore del web, è infatti dal 6 novembre in carcere per aver stordito con un mix di droghe e stuprato una 18enne nel corso di un festino. A fare il nome della ventenne sua ex compagna un'altra ragazza che ha denunciato abusi a Ibiza. Quest'ultima - per cui Genovese è indagato - ha raccontato ali investigatori che la coppia "mi ha invitata ad andare in camera, per fare un'altra striscia di cocaina, io li ho seguiti, ed avevo chiesto se io potevo farmi di '2CB'. Loro hanno acconsentito e sono andata (...) Da quando sono entrata in camera ed ho tirato una striscia di stupefacente di colore rosa (...) non ricordo più nulla".

Come lei - stando a quanto riportato dal Mattino - c'è un'altra ragazza che punta il dito contro la fidanzata dell'imprenditore. "Giravano - ha detto - delle voci su Genovese, nello specifico si dice che lui e la sua ex fidanzata (...) erano soliti drogare le ragazze alle loro feste private per poi violentarle". Occhi puntati anche sull'amico di Genovese, Daniele Leali. Molte testimonianze descrivono l'uomo come il "braccio destro" del mago del web.

