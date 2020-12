Vaccino anti-Covid in Italia, chi sono i primi 5 vaccinati: si parte il 27 dicembre allo Spallanzani di Roma

22 dicembre 2020 a

La prima vaccinata d’Italia sarà una donna, un’infermiera dello Spallanzani di Roma. Secondo quanto si è appreso da fonti dell’ospedale e della Regione, la somministrazione è in programma la prossima domenica, il 27 dicembre. In totale, saranno cinque i vaccini effettuati nell’istituto romano, in quella che è già stata definita la giornata del V-Day. “Saranno somministrati i primi cinque vaccini anti-Covid a altrettanti dipendenti dell’Istituto e precisamente: un'infermiera, un operatore socio sanitario, una ricercatrice e due medici”, ha precisato la direzione dello Spallanzani in una nota. Inoltre, l’infermiera e i due medici in questione saranno impegnati poi a loro volta nella somministrazione del farmaco ai colleghi. Per quanto riguarda la ricercatrice si tratta di una studiosa impegnata nei laboratori di ricerca dell'Istituto, mentre l'operatore sociosanitario lavora nei reparti Covid. “Se il nostro piano di vaccinazioni anti-Covid va bene, nell'ottobre del 2021 l'Italia sarà in sicurezza”, ha dichiarato la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa.

