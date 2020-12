Coronavirus, bollettino 22 dicembre: 13mila casi e 628 morti. Svanito l'effetto-weekend, su anche i nuovi ingressi in intensiva

22 dicembre 2020 a

Purtroppo il bollettino di martedì 22 dicembre rilasciato dal ministero della Salute conferma il sospetto che avevamo avanzato negli ultimi due giorni, ovvero che i dati dei morti di domenica e lunedì (legati ai tamponi analizzati nel weekend) non rispecchiavano la realtà. E infatti dai 352 decessi dell’altro ieri e 415 di ieri siamo tornati nuovamente oltre quota 600, più precisamente a 628: decisamente troppi, mentre i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 13.318 su 166.205 tamponi a fronte di 20.315 guariti. La buona notizia è che il tasso di positività è tornato a livelli accettabili (8%) dopo essere salito fino al 12,4% nel corso del fine settimana, che continua a essere fuorviante a causa di un monitoraggio sempre più “monco”. Nel frattempo la situazione del sistema sanitario nazionale si conferma abbastanza stabile: oggi sono stati registrati -197 ricoveri in reparti Covid (dove i posti letto occupati attualmente sono 24.948) e -44 in terapia intensiva, dove però sono avvenuti 201 nuovi ingressi, segno che la mortalità purtroppo influisce ancora in maniera determinante su quel segno meno.

