Variante inglese, un positivo a Loreto: "Nessun contatto diretto con la Gran Bretagna", il caso che spaventa l'Italia

Fiato sospeso e paura per la variante inglese del coronavirus. Il punto è che è stato rilevato un caso a Loreto, provincia di Ancona: una sequenza parziale è stata individuata dal Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona. Ma a spaventare è il fatto che il soggetto positivo non ha avuto collegamenti diretti con la Gran Bretagna: si era sottoposta a tampone molecolare nei giorni scorsi perché aveva un forte raffreddore e, ora, si trova in isolamento.

Un caso, insomma, che spaventa. Anche perché non è ancora del tutto chiaro con cosa abbiamo a che fare. Per certo, l'Agenzia europea per il controllo delle malattie ha messo in evidenza come "il numero insolitamente alto di mutazioni della proteina Spike, e l'alta copertura del sequenziamento nel Regno Unito, suggerisca che la variante non sia emersa attraverso un accumulo graduale di mutazioni" in Gran Bretagna. Semmai, una spiegazione è l'infezione prolungata da Sars-cov-2 in "un singolo paziente, potenzialmente con immunocompetenza ridotta". Insomma, se questo tipo di infezione si prolunga, secondo gli scienziati europei "può portare all'accumulo di mutazioni di fuga immunitaria a un tasso elevato".

