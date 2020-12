Papa Francesco, altro "like" su Instagram a una modella: "Significa che andrò in paradiso..."

24 dicembre 2020 a

a

a

Un clamoroso, impensabile, bis in Vaticano. La foto che vedete? Quella a cui, su Instagram, ha messo ancora una volta "like" l'account di Papa Francesco, il tutto a poche settimane del caso del like a Natalia Garibotto. Stando agli screenshot che rimbalzano su Twitter, l'account del Pontefice avrebbe messo un "cuoricino" a Margot Foxx. E poiché l'account Instagram della modella è privato, non è possibile verificare se il like sia stato rimosso o meno. Tuttavia, la ragazza, su Twitter, ha scritto una serie di post in cui commenta il fatto: "Ehm, al Papa è piaciuta la mia foto?". E ancora: "Al Papa è piaciuta la mia foto, significa che andrò in paradiso". Si tratta di un like "vero", piazzato dall'entourage del Papa? Di errore umano? Di hacker? O di trovata pubblicitaria? Per il "lik" a Natalia Garibotto il Vaticano avviò un'indagine interna, resta da capire come si comporteranno in questo caso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.