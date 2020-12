Vigilia di Natale, alla faccia degli italiani irresponsabili:  826 persone sanzionate e 7 denunciate

25 dicembre 2020 a

Nel giorno della vigilia di Natale non sono mancati i controlli come promessi. I 70 mila agenti dispiegati in strade e autostrade dal Viminale hanno effettuato controlli su 81.855 persone. Di queste 826 sono state sanzionate e 7 denunciate. Questi i dati forniti dal ministero dell'Intero rispetto ai controlli delle misure anti-Covid in vigore per le feste natalizie. Non solo, perché sono stati controllati anche 13.771 esercizi commerciali: 43 titolari sanzionati, 14 chiusure disposte. Un numero esiguo che dimostra come gli italiani, nonostante il boccone amarissimo dell'Italia zona rossa, abbiano rispettato le regole per frenare l'emergenza disposte dal governo guidato da Giuseppe Conte.

