Marcellina Baldassarri, compie 101 anni e sconfigge il coronavirus: una storia di speranza a Natale

Natale e compleanno, 101 anni, celebrati con il coronavirus (sconfitto) per Marcellina Baldassarri di Recanati, l'anziana che aveva preso il Covid pur in forma blanda. 101 anni celebrati nella Rsa Anni Azzurri Parco di Veio (Roma) in attesa dell'ultimo tampone, perché è guarita, i sintomi sono spariti. In collegamento la nipote Patrizia, che vive a Torino, per gli auguri in videochiamata. Una storia meravigliosa, di chi ha sconfitto il coronavirus. A 101 anni. Una bellissima storia che dà speranza. La nipote ha poi commentato: "Che tempra e che stile. Qui sta superando anche la prova del Covid grazie a una Rsa che le sta dando davvero tanto, in termini di assistenza, qualità delle cure, affetto e attenzioni personali". "Zia - ha aggiunto Patrizia - è molto amata dalla sua famiglia e ci manca in questo periodo in cui ovviamente non possiamo vederla". Un controllo continuo, quello della Rsa, che le ha permesso di vincere quest'ultima battaglia. Per un Natale e un compleanno davvero speciali.

