Coronavirus e Capodanno, il Viminale annuncia più controlli: gli agenti verificheranno anche le segnalazioni

30 dicembre 2020 a

a

a

Guai sgarrare. Anche per Capodanno il Viminale sfodera l'artiglieria pesante. Per domani sera, ovviamente 31 dicembre, le forze dell'ordine vigileranno su tutto il territorio affinché gli italiani rispettino le regole imposte dall'ultimo Dpcm del governo. Fari puntati sulla norma "delle due persone a bordo delle auto". Ma c'è di più perché gli agenti controlleranno anche le segnalazioni di assembramenti in "luoghi privati non autorizzati, attività di locali apparentemente chiusi ma aperti a feste private, in ville o in Bed & Breakfast affittati per l'occasione, nonché l'esplosione di fuochi d'artificio". In cambio? Multe salatissime. Per la precisione le sanzioni potranno arrivare fino a mille euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.