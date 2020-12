Venezia, mai vista una roba così nei canali. "Sono migliaia", cosa si muove a pelo d'acqua

31 dicembre 2020 a

Fenomeno di insolite e inquietanti dimensioni a Venezia. Come testimoniato da un filmato pubblicato da Marco Capovilla sulla pagina Facebook di cui è amministratore, Venezia Pulita, i canali della laguna si stanno riempiendo in questi giorni di migliaia di cefalotti. Una fauna ittica sorprendente, anche se la laguna per la sua particolarità è già di per sé un ecosistema a parte. Le immagini riprese in rio dei Ferali sono impressionanti, e testimoniano la dimensione del branco visibile sotto l'acqua limpida di questo freddo fine 2020. Come sottolinea il Corriere della Sera, non è un fenomeno inedito a dicembre, a Venezia, ma lo è per l'entità.

