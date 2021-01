Sci, la riapertura degli impianti slitta al 18 gennaio: Roberto Speranza firma l'ordinanza

02 gennaio 2021 a

Accolta la richiesta delle regioni di far slittare la riapertura degli impianti sciistici, in una stagione che durerà, per chi riaprirà, soltanto poche settimane. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha infatti firmato l’ordinanza con cui si differisce la riapertura degli impianti sciistici al 18 gennaio 2021. Come detto, nei giorni scorsi le Regioni e le Province autonome avevano chiesto attraverso lettera del presidente della conferenza, Stefano Bonaccini, un rinvio della riapertura in vista di un allineamento delle linee guida al parere espresso dal Cts, che ammoniva sui rischi generati da una riapertura troppo preventiva che avrebbe potuto favorire il contagio da coronavirus. Il timore, a questo punto, è che a causa degli elevati costi di manutenzione e attivazione degli impianti, molti comprensori scelgano di chiudere definitivamente fino alla prossima stagione.

