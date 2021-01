Dpcm, sul tavolo del governo l'ipotesi zona rossa: "Scatta in automatico con 250 casi ogni 100mila abitanti"

09 gennaio 2021 a

Il virus torna a correre e il governo pensa a nuove soluzioni. In particolare, si sta ipotizzando un’ulteriore stretta per affrontare la pandemia da Covid: se l'incidenza settimanale dei casi è superiore a 250 ogni 100mila abitanti scatta in automatico la zona rossa. La proposta è stata avanzata dall’Istituto superiore di sanità, è stata condivisa dal Cts e dovrà essere concordata con le Regioni. Al momento non è stato ancora fissato un incontro tra l’esecutivo e i governatori, ma – come riporta l’Ansa – è probabile che si tenga all’inizio della prossima settimana in vista della scadenza del Dpcm il 15 gennaio.

