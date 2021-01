Papa Francesco si è vaccinato contro il coronavirus, conferma dall'Argentina: richiamo tra 3 settimane

13 gennaio 2021 a

Papa Francesco si è vaccinato contro il Covid. Lo riporta la stampa argentina, mentre la Santa Sede si limita a confermare che questa mattina è iniziata la vaccinazione in Vaticano, senza fornire ulteriori dettagli. Qualche ora fa era stato comunicato che sarebbe toccato prima al personale sanitario e a chi è a stretto contatto con il pubblico, come i gendarmi. “C’è un negazionismo suicida che io non saprei spiegare, ma oggi si deve prendere il vaccino”, aveva detto il Papa in un’intervista esclusiva rilasciata la scorsa settimana a Fabio Marchese Ragona per il Tg5. Bergoglio, 84 anni – secondo i media argentini – dovrebbe ricevere la seconda dose di vaccino tra circa tre settimane. Appena possibile, inoltre, sarà vaccinato anche il papa emerito Benedetto XVI.

