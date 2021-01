Coronavirus, bollettino 17 gennaio: 12.415 nuovi casi con 211.078 tamponi e 377 morti: cala il tasso di positività

17 gennaio 2021 a

Cala la curva epidemica in Italia. Secondo il bollettino del ministero della salute oggi si registrano 12.415 nuovi casi 211.078 tamponi e 377 morti (il bilancio totale delle vittime è di 82.177). Ieri si erano registrati 16.310 casi e 475 morti con 260.704 tamponi. I positivi in Italia sono in tutto 553.374 con un decremento di 4.343 casi rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti si contano 1.745.726 persone, rispetto a ieri si registra un incremento di 16.510 unità. Sono in calo di 17 unità i pazienti in terapia intensiva in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è tornato a scendere al 5,9 per cento (contro il 6,3% della precedente rilevazione). Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 124. In totale i ricoverati in rianimazione sono 2.503. I pazienti in area medica - reparti ordinari - sono in calo di 27 unità rispetto a ieri, portando il totale a 22.757. In Lombardia, la regione più colpita, i nuovi casi sono 1.603, in Piemonte 495, in Sicilia 1.439. In Emilia-Romagna 1.437 nuovi casi e 41 decessi

