Coronavirus, bollettino 20 gennaio: 13.571 contagi e 524 vittime. Sale il tasso di positività, meno pressione sugli ospedali

Segni di tenuta e, forse, in prospettiva di miglioramento nell'ultimo bollettino relativo all'emergenza coronavirus, quello di oggi, mercoledì 20 gennaio. Si registrano 13.571 nuovi contagi rispetto ai 10.497 del giorno precedente. Altre 524 vittime rispetto alle 603 della vigilia, per un totale da inizio pandemia che sale a 83.661. Gli attuali positivi risultano essere 523.553, in calo di 11.971 unità rispetto al giorno precedente. In totale, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 179.762 tra molecolari e antigenici, 25.693 in più rispetto alla vigilia. Sale il tasso di positività, al 4,8% rispetto al 4,1% del martedì. Per quel che concerne la situazione ospedaliera, si registra una nuova diminuzione della pressione sul sistema: i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari scendono di 230 unità (ieri -185) per un totale di 22.469 ricoverati. Calo di 26 unità dalle terapie intensive (-57 ieri) con un totale di 2.461 ricoveri in intessniva (i nuvoi ingressi sono stati 152 rispetto ai 176 della vigilia). I cittadini vaccinati sono oltre 1,2 milioni, per la precisione 1.236.479.

