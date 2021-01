Lombardia zona rossa "per errore". Class action: "Acquisiti i documenti della regione": chi pagherà

23 gennaio 2021 a

Che la Lombardia sia stata in zona rossa "per errore" proprio non va giù ai commercianti della Regione, che adesso chiedono di essere risarciti. "Dopo la conferma sui gravi errori che hanno bloccato la Regione Lombardia, locomotiva d'Italia, nella zona rossa, le associazioni di commercianti e imprenditori hanno deciso di proporre una class action contro i responsabili per i danni subiti": questo quanto comunicato in una nota dall'avvocato Francesco Borasi che, con il collega Angelo Leone, ha già raccolto le adesioni per la maxi causa di tre associazioni e una ventina di commercianti. "Ci siamo attivati per chiedere i documenti alla Regione ai fini della richiesta di risarcimento", ha spiegato Borasi. A rincarare la dose ci ha pensato poi anche il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che su Twitter ha scritto: "Se davvero in Lombardia sin dal 12 ottobre si sono erroneamente conteggiati i guariti tra i positivi, alzando così l'Rt e provocando restrizioni maggiori di quelle necessarie, credo che le categorie penalizzate potrebbero avviare una class action per il risarcimento del danno".

