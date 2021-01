Coronavirus, il bollettino del 23 gennaio registra 13.331 nuovi casi e 488 vittime

23 gennaio 2021 a

Diminuiscono seppur di poco i nuovi casi di coronavirus in Italia. Nella giornata del 23 gennaio i contagi sono 13.331 (ieri erano +13.633). Aumentano invece le vittime. Quest'oggi i decessi registrati dal ministero della Salute toccano quota 488 (ieri erano +472), per un totale di 85.162 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono invece 16.062, molte meno di ieri che invece erano +27.676. In 24 ore i tamponi effettuati sono stati 286.331, ovvero 21.603 in più rispetto a ieri quando erano stati 264.728. Mentre il tasso di positività è 4,6. A risultare drammatico è il numero di vittime totali che ha superato la soglia di 85 mila.

