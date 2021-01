Palermo, Roberta Siragusa di 17 anni uccisa, bruciata e gettata nel burrone: il fidanzato confessa

24 gennaio 2021 a

Orrore a Palermo: Roberta Siragusa, 17 anni, è stata trovata morta in un burrone nella zona di Monte San Calogero a Caccamo. A far ritrovare il cadavere della ragazza è stato Pietro Morreale, il fidanzato 19enne, che ha accompagnato sul luogo i carabinieri e ha confessato di essere l'autore del brutale omicidio. Roberta, scomparsa qualche giorno fa e su cui stava già indagando la Procura dei minori, era completamente carbonizzata. Ancora tutte da chiarire la dinamica e le motivazioni dell'omicidio: il fidanzato assassino si è presentato in caserma dai carabinieri domenica mattina accompagnato dall'avvocato e dai genitori, raccontando la terribile verità.

